Sivas'ta "Futbol Okulu Projesi Futbol Turnuvası" Başladı

Sivas'ta, Sosyal Destek (SODES) hibe programı kapsamında Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve 16 ilçenin katılacağı "Futbol Okulu Projesi Futbol Turnuvası" başladı.

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, turnuvanın açılışı, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan'ın başlama vuruşuyla gerçekleşti.

Kangal ilçesi ile Sivas İl Özel İdare takımları arasında oynanan açılış maçını idarenin birim müdürleri, ilçe özel idare müdürleri ve futbolseverler izledi.

"Futbol Okulu Projesi Futbol Turnuvası" kapsamında, A grubunda yer alan Kangal, Ulaş, Gemerek ve Sivas İl Özel İdare takımları, B grubunda yer alan Zara, Hafik, Gürün ve Suşehri takımları, C grubunda yer alan Doğanşar, Gölova, Şarkışla ve Koyulhisar takımları ile D grubunda yer alan Divriği, Altınyayla, Akıncılar, Yıldızeli ve İmranlı takımları çekilen kura sonucuna göre karşı karşıya gelecekler.

Üç gün sürecek müsabakaların sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri, düzenlenecek törenle verilecek.