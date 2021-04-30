Sivas'ta evde kumar oynayan 9 kişiye 29 bin 943 lira ceza yazıldı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve kısıtlama kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 29 bin 943 lira ceza verildi.