Sivas'ta evde kumar oynayan 9 kişiye 29 bin 943 lira ceza yazıldı
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Sivas'ta evde kumar oynayan 9 kişiye 29 bin 943 lira ceza yazıldı

Sivas'ta evde kumar oynayan 9 kişiye 29 bin 943 lira ceza yazıldı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve kısıtlama kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 29 bin 943 lira ceza verildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve kısıtlama kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 29 bin 943 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 9 kişi yakaladı.

Şüphelilere "kumar oynamak, maske takmamak, sosyal mesafe kuralları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek" gibi suçlardan 29 bin 943 lira ceza uygulandı.

Evdeki arama sırasında yere bir miktar sentetik uyuşturucu attığı belirlenen kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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