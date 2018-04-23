Sivas'ta Çiftçilerden Yağmur Duası

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Delilyas Beldesi'nde vatandaşlar yeterli yağış olmaması nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Son yılların en kurak günlerinin yaşandığı Altınyayla'da ekili alanların büyük zarar göreceği endişesini yaşayan çiftçiler kurban kesip, hep birlikte ellerini semaya açarak, yağmur yağması için dua ettiler.

Son yılların en kurak günlerini geçiren Delilyaslı çiftçiler, toprakta ekili bulunan ürünlerin çürümesinden endişe ederken, dört gözle yağmurun yağmasını beklediklerini ifade ettiler. - SİVAS