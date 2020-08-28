Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
Sivas'ın Akıncılar ilçesi Sapanlı köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
28.08.2020 17:44 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:47
Sivas'ın Akıncılar ilçesi Sapanlı köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Akıncılar ilçesinin Sapanlı köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirdi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. - SİVAS
Kaynak: İHA