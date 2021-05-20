Sivas'ta 750 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının temeli atıldı

Sivas'ta Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru "100 üretim ve istihdam kapısı" hedefi kapsamında kurulacak tekstil fabrikasının temeli atıldı.

Sivas'ta Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru "100 üretim ve istihdam kapısı" hedefi kapsamında kurulacak tekstil fabrikasının temeli atıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma töreninde, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 yılına kadar şehirde "100 üretim ve 100 istihdam kapısı" hedefi koyduklarını anımsattı. Tüm dünyayı sarsan, ülke ekonomilerini ciddi biçimde etkilen salgın koşullarına rağmen kentte belirlenen sanayi hedeflerine adım adım ulaşıyor olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Ayhan, "Yasin Tekstil firmamız ilimizin bir tekstil kenti olması noktasında öncü firmalarımızdan biri. Bu fabrika açıldığında inşallah 750 kişi çalışacak. Mevcutta 213 kişiye istihdam sağlayan bu firmamız, 2 ay sonra 200 kişinin çalışacağı bir fabrikanın daha temellerini atacak. Bugün burada temeli atılan fabrikamızın şehrimize ve ülke ekonomimize hayır ve bol kazanç getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerine "tekstil kent" kurmayı hedeflediklerini belirten Ayhan, Sivas'ın bu sektörde daha da iyi noktalara geleceğine inandığını vurguladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de yaptıkları konuşmalarda yeni istihdam hedefleriyle Sivas'ın ekonomisine değer katan Yasin Tekstil firmasını tebrik etti.

Yapılan konuşmaların 16 bin metrekare alanda kurulacak fabrikanın temeli atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer