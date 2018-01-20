Sivas'ta 7. Geleneksel Eğriçimen Yaylası Kış Festivali

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 7. Geleneksel Eğriçimen Yaylası Kış Festivali düzenlendi.

İlçeye yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda düzenlenen festivale ilçe sakinlerinin yanı sıra otobüslerle İstanbul'dan gelen çok sayıda kişi katıldı.

Kar üzerinde davul zurna eşliğinde halay çeken katılımcılar, kızakla kayma, çuval, halat çekme ve karda penaltı atışı gibi çeşitli yarışmalarda gönüllerince eğlendi.

Festivali düzenleyen Koyulhisar Kültür Derneği Başkanı Murat Kendirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıl önce başlattıkları festivali geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

İstanbul'da yaşayan Koyulhisarlıların festival sayesinde özlem giderdiklerini belirten Kendirli, "Hemşehrilerimiz Eğriçimen'de güzel bir gün geçiriyor. Böyle güzellikler gerçekten yaşanınca anlaşılıyor, her sene üzerine kata kata festivalimize devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen senelerde daha güzel festivallerde buluşuruz." dedi.

İstanbul'da bu sene fazla kar yağışı olmadığını ve insanların özellikle kar görmek için Eğriçimen Yaylası'na geldiğini vurgulayan Kendirli, "İnsanlar bu güzellikleri yaşamak için ailecek buraya geliyor. Eğriçimen Yaylası, yazı ve kışı başka, doğa harikası bir yayla." ifadelerini kullandı.

Festivale Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ile çok sayıda kişi katıldı.