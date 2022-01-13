SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 170 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Haberler
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SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 170 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

SİVAS'ta, gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 170 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluşurken, sürücüler trafikte zorluk yaşadı. Sivas Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle Zara, Yıldızeli, İmranlı, Hafik ve Suşehri ilçelerine bağlı köy ve mezralardan oluşan 170 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 170 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 170 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 170 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 170 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 170 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 170 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 170 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 170 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 170 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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