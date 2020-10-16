Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı
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Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı

16.10.2020 23:18 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:33

Taraftarın isteğini geri çevirmeyen Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünü ziyaret etti. Gününün çoğunu köyde geçiren Samassa, traktör kullanmayı da ihmal etmedi.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'a transfer olan 30 yaşındaki Malili futbolcu Mamadou Samassa, gösterdiği başarı performansla taraftarların sevdiği bir oyuncu olmuştu.

Samassa, Çılgınlar 58 taraftar grubu üyesi Melih Yıldırım'ın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi. Tecrübeli futbolcu, köy ziyareti esnasında şeker pancarı hasadı yapan çiftçilerle vakit geçirip, traktör kullandı. Tır direksiyonuna da geçen futbolcu, köyde doyasıya eğlendi.

Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Kırmızı-beyazlı oyuncu, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönlünü fethetti. Sosyal medyada Çılgınlar 58 taraftar grubu tarafından paylaşılan görüntüler de ilgi odağı oldu.

Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı

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