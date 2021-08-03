Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Özer Karadaş'la sözleşme uzattı
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Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Özer Karadaş'la sözleşme uzattı

Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Özer Karadaş'la sözleşme uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Özer Karadaş ile yola devam kararı aldı.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Özer Karadaş ile yola devam kararı aldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde Özer Karadaş için imza töreni düzenlendi. Törene Sivas Belediyespor 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan Mehmet Fatih Arıkan, Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan kulübün 2. Taner Karabal, "Özer hocamıza ve ekibine güvenimiz tam, kendisi ve ekibiyle geçtiğimiz sezon olsun, önceki sezonlar olsun kulüp olarak uzun bir süre çalışmışlığımız var. Birlikte tekrar devam kararı aldık. Güzel ve mütevazı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Sivas Belediyespor olarak diğer branşlarımızda da faaliyetlerimizi artıracağız. Hocamızla birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyor, hocamıza ve ekibine tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Teknik Direktör Özer Karadaş, güzel bir sezon geçireceklerine inandığını söyleyerek, "Başkanımıza ve yönetim kuruluna bu görevde tekrar bize güvendikleri için teşekkür ediyoruz. Biz de başkanımızın belirttiği gibi mütevazı bir takım kurduk. Şahsım ve ekibim futbol içinden gelen insanlarınız. Ligde güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum, iyi bir sezon geçireceğiz inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 1 yıllık sözleşme imzalandı

Özer Karadaş'ın yardımcılığını ise Tekin Fişne, Analiz Antrenörü Erkan Meralli, Atletik Performans Antrenörleri İbrahim Yiğit ve Mücahit Fişne yapacak. Kaleci antrenörü olarak da Ahmet Uslu görev alacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Özer Karadaş'la sözleşme uzattı
Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Özer Karadaş'la sözleşme uzattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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