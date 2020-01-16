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Sivas Belediyespor'da, Bodrum mesaisi

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, ligin 19. haftasında sahasında konuk edeceği Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

16.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:41
Sivas Belediyespor'da, Bodrum mesaisi

2. Lig kırmızı grup takımlarından Belediyespor, ligin 19. haftasında sahasında konuk edeceği Belediyesi Bodrumspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.


Muhsin Yazıcıoğlu Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas ve şut çalışması yapan yeşil-beyazlılar antrenmanı çift kale maçla sonlandırdı.


Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçının hazırlıklarına devam edecek.


Diğer yandan Sivas Belediyespor ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor 19 Ocak Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde karşı karşıya gelecek. 13.00'da başlayacak olan maçı Mersin bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Aksu yönetecek. - SİVAS

Kaynak: İHA
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