Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı - Haberler
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Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı

İhlas Haber Ajansı, Oğuzhan Sarzep - Spor
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- Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. hafta maçında sahasında karşı karşıya geleceği Çorum FK maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

SİVAS (İHA) - - Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı

SİVAS - Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. hafta maçında sahasında karşı karşıya geleceği Çorum FK maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman topla ısınma, çıkış, gol vuruşu ve taktik çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç ve taktik çalışması ile idmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı takım, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç günün beklemeye başladı. Sivas Belediyespor ile Çorum FK, yarın saat 13.00'te Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada Tarık Güldal düdük çalacak.

Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, Çorum FK maçının taktiğini çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

Futbol Federasyonu, Çorum Belediyespor, Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Spor, Haberler

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