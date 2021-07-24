Sivas Belediyespor, Alpay Koçaklı'yı transfer etti
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Sivas Belediyespor, Alpay Koçaklı'yı transfer etti

Sivas Belediyespor, Alpay Koçaklı'yı transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Belediyespor, daha önce takımın formasını giymiş Sakaryaspor'un sağ kanat oyuncusu Alpay Koçaklı'yı resmen kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor, daha önce takımın formasını giymiş Sakaryaspor'un sağ kanat oyuncusu Alpay Koçaklı'yı resmen kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı takım futbolcu Alpay Koçaklı'yı transfer etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal, As Başkan Fatih Arkan ve futbolcu Alpay Koçaklı katıldı. Yeşil-beyazlı takım, her iki kanatta oynayabilen sağ kanat oyuncusu Alpay Koçaklı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Hakan Genç imza töreni sonrası yaptığı açıklamasında, "Yeni sezon hazırlıklılarımız aralıksız sürüyor. Takımımıza birçok tecrübeli oyuncularımızı kattık. Takımımız yeni sezon hazırlıklarını teknik direktörümüz Özer Kardaş ve ekibi nezaretinde 1 ve 2. etap Sivas kampı kapsamında lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Daha önceki sezonlarda Sivas Belediyespor forması giymiş Sakaryaspor'un tecrübeli her iki kanatta oynama yeteneğine sahip başarılı sağ kanat oyuncusu Alpay Koçaklı ile 1 yıllık anlaşma imzaladık. İnşallah hem kulübümüze, hem de futbolcumuz Alpay Koçaklı'ya hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah yeni sezon için iyi bir kadro kurup sezona iyi başlamak istiyoruz" dedi. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Alpay Koçaklı'yı transfer etti
Sivas Belediyespor, Alpay Koçaklı'yı transfer etti
Sivas Belediyespor, Alpay Koçaklı'yı transfer etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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