Sivas Belediyesi'nden Alt Geçit Çalışmaları

Sivas Belediyesi şehir içi trafiği rahatlatmak için alt geçit çalışmalarına devam ediyor.



Halfelik Kavşağı'nda hayata geçirilen ve bölgeye rahat bir nefes aldıran alt geçit çalışmasını şehrin farklı bölgelerine de uygulayarak akıcı bir trafik sağlamak isteyen belediye, bu anlamda Gazi Lisesi Kavşağı ve Yukarı Tekke Kavşağı'na alt geçit çalışmalarına başladı. Aynı anda şehrin iki farklı bölgesinde alt geçit yapımını sürdüren belediye, her iki projede de altyapıdaki işlemleri tamamlayarak kazı çalışmalarına geçti. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının deplasesini yapan ekipler, fore kazık uygulamalarıyla kazı işlemlerine hız verdi.



Çalışmaların devam ettiği Gazi Lisesi Kavşağı'nda Esentepe mevkiinden gelen araçlar kavşak trafiğine takılmadan alttan Kümbet mevkiine direkt geçecek. Zübeyde Hanım Caddesi ile Buhara Caddesi alt geçitle birbirine bağlanacak. Kavşağın üstünde ise yine dört yoldan trafiğin akışı birbirine bağlanırken sıkışıklığın önüne geçilmiş olacak.



Yukarı Tekke Kavşağı'nda ise, İstiklal Caddesi'nden gelen araçlar doğrudan Yukarı Tekke Kavşağı'nın altından 80'inci Yıl Bulvarı'na geçebilecek. Ters istikametten gelen araçlarda yine kavşağın altından İstiklal Caddesi'ne bağlanacak. Kavşağın üst kısmı ise Yukarı Tekke ve Türkistan Caddesi'nin bağlantısının yanı sıra dört yoldan trafik akışını sağlayacak. - SİVAS