Sivas Aşık Veysel, Ölümünün 45'inci Yılında Mezarı Başında Anıldı

Aşık Veysel, ölümünün 45'inci yılında mezarı başında anıldı

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 45'inci yıl dönümünde, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.

21 Mart 1973'te, 78 yaşındayken hayata veda eden, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 45'inci yıl dönümü nedeniyle mezarı başında anma töreni düzenlendi. Anma programına Sivas Valisi Davut Gül, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Şarkışla Kaymakam Vekili ve Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, Belediye Başkan Vekili Musa Yılmaz, Aşık Veysel'in kızı Zekine Şatıroğlu ve oğlu Bahri Şatıroğlu, torunu Gündüz Şatıroğlu, yakınları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende Aşık Veysel için dua edilerek, mezarına karanfil bırakıldı. Sivas Valisi Davut Gül, Aşık Veysel'in adı geçtiğinde insanların kalbinde sıcak bir sevgi hissettiğini dile getirerek, Aşık Veysel'in ailesine de aynı sevgiyi hissediyorlar. Bunun sebebi şüphesiz tesadüf bir şey değil, Aşık Veysel'in anlattıkları ve Aşık Veysel'in söyledikleri. Aşık Veysel'in insan sevgisi, doğa sevgisi, kardeşliği, barışı, bu millete, bu devlete, bu milletin, bu devletin değerleriyle barışık olması Aşık Veysel'i değil 45 yıl, bin yıl, 5 bin yıl, 100 bin yıl yaşatacak değerlerdir. Bizim milletimiz vefalı millettir, kendisine ihanet etmeyeni, kendisiyle barışık olanı başının üstünde taşır ve taşımıştır. Aşık Veysel'i sevenlerde böyledir dedi. Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu ise dedesinin ölümünün 45'inci yıl dönümünde onun sesine kulak verip, o sesi çoğaltmak üzere bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Aşık Veysel'in barışçıl, doğaya aşık, varlığı kendisine aşık bir insan olduğunu aktaran Şatıroğlu, Bunu her dizesinde dile getirmişti. Biz bu ülkenin Anadolu'nun, bu kadim toprakların yaşayanları olarak onun gibi ustaların, onun gibi erenlerin, onun gibi bilgelerin sesine daha çok kulak vermeliyiz diye konuştu.

BALMUMU HEYKELİNE İLGİ

Vali Gül ve beraberindekiler daha sonra Aşık Veysel'in ölümünden sonra köyde müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Ozanın yatağı, sazı, fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu müze ziyaretçilerin akınına uğradı. Müzede en çok ilgiyi ise Aşık Veysel'in bal mumundan yapılan heykeli gördü. İlçedeki Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu'nun öğrencileri bal mumundan yapılan heykel ile bol bol fotoğraf çektirdi.