Sistemi çöken Akbank'tan yeni açıklama: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır

Akbank müşterileri bugün kabus gibi bir güne uyandı. Sabah saatlerinde bankanın sistemi çökerken, aradan onca zaman geçmesine rağmen herhangi bir düzelme olmadı. Hiçbir işlem yapamayan müşteriler mağdur olurken, sosyal medyada siber saldırı iddiaları ortaya atıldı. Siber saldırı iddialarını yalanlayan Akbank, "Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır." açıklamasında bulundu.