Şişli'de ticari taksilere denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de ticari taksilere denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de ticari taksilere denetimİSTANBUL Şişli'de polis ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de ticari taksilere denetim

İSTANBUL Şişli'de polis ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde aranması bulunan bir taksici gözaltına alınırken, bir taksi ise belgesi olmadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri Mecidiyeköy'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama boyunca çok sayıda taksi sürücüsü durduruldu. Yapılan denetimlerde ticari taksiler haricinde korsan taksicilik yapabileceği şüphesiyle birçok sivil araç da durdurularak kontrol edildi. Kontroller esnasında belgesi olmayan bir taksi trafikten men edildi. Taksi çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, aranması bulunan sürücü ise gözaltına alındı.

Şişli'de ticari taksilere denetim

Şişli'de ticari taksilere denetim

Şişli'de ticari taksilere denetim

Madde bağımlısı genç, otomobilin altında ölü bulundu

Madde bağımlısı genç, otomobilin altında ölü bulundu

 Daha önce tabancayla yaralayan saplantılı aşık, bu kez de yüzünü usturayla kesti

Daha önce tabancayla yaralayan saplantılı aşık, bu kez de yüzünü usturayla kesti

 Eşinin geri gelmesi için intihar girişiminde bulundu, ikna edilen adamın silahı boş çıktı

Eşinin geri gelmesi için intihar girişiminde bulundu, ikna edilen adamın silahı boş çıktı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title