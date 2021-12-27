ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de ticari taksilere denetim

İSTANBUL Şişli'de polis ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde aranması bulunan bir taksici gözaltına alınırken, bir taksi ise belgesi olmadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri Mecidiyeköy'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama boyunca çok sayıda taksi sürücüsü durduruldu. Yapılan denetimlerde ticari taksiler haricinde korsan taksicilik yapabileceği şüphesiyle birçok sivil araç da durdurularak kontrol edildi. Kontroller esnasında belgesi olmayan bir taksi trafikten men edildi. Taksi çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, aranması bulunan sürücü ise gözaltına alındı.