Şişli'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

16.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:54

Şişli'deki bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayla Mahallesi Koranti Sokağı'ndaki gecekonduda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar kendi çabalarıyla evden çıkarken, yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Gecekondu yangın dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA