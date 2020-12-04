Şişli'de araçla çarpışan kamyonet çimenlik alana devrildi
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Şişli'de araçla çarpışan kamyonet çimenlik alana devrildi

04.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:45
Şişli'de araçla çarpışan kamyonet çimenlik alana devrildi

Şişli'de bir aracın çarptığı kamyonet bariyerleri aşarak çimenlik alana devrilirken, yaralanan olmadı.

Şişli'de bir aracın çarptığı kamyonet bariyerleri aşarak çimenlik alana devrilirken, yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önündeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 EL 9580 plakalı kamyonet bariyerleri aşarak çimenlik alana devrildi. Diğer araç ise yolun sol tarafında bulunan demirleri kırdı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen ekipler ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. - İSTANBUL

Şişli'de araçla çarpışan kamyonet çimenlik alana devrildi
Şişli'de araçla çarpışan kamyonet çimenlik alana devrildi
Şişli'de araçla çarpışan kamyonet çimenlik alana devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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