Şişecam'ın satın alma süreçlerine özel proje geliştirildi
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Şişecam'ın satın alma süreçlerine özel proje geliştirildi

03.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:04
Şişecam'ın satın alma süreçlerine özel proje geliştirildi

Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan Şişecam'ın satın alma süreçlerinde verimliliği artırmak için proje geliştirildi.

Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan Şişecam'ın satın alma süreçlerinde verimliliği artırmak için proje geliştirildi. itelligence tarafından hayata geçirilen çalışmayla, şirketin satın alma süreçleri görselleştirilerek süreç verimliliği ve izlenebilirliğinin artırılması hedeflendi.

Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan Şişecam'ın dijital dönüşüm hedefleri kapsamında satın alma süreçlerini iyileştirmeye yönelik bir proje hayata geçirildi. SAP'nin Global Platin İş Ortağı itelligence Türkiye danışmanlığında yürütülen Celonis Süreç Madenciliği Satın Alma Projesi ile şirketin satın alma süreçlerinin görselleştirilerek süreç verimliliği ve izlenebilirliğin artırılması sağlandı.

Projeye yönelik bilgi veren itelligence CEO'su Dr. Abdülbahri Danış, danışmanlık ekibinin üç ay boyunca uzaktan çalışma modeliyle çalışarak projeyi canlıya aldığını dile getirdi.

Dr. Danış, "Celonis Süreç Madenciliği Satın Alma Projesi ile Şişecam'ın bölge, şirket, organizasyon, üretim yeri ve kişi bazında hedef Anahtar Performans Göstergelerinin (KPI) tanımlanması ve kolay izlenebilmesi, aksiyon gerektiren durumların tespitinin doğru zamanda yapılabilmesi ve otomatize edilebilecek potansiyel süreçlerin tespiti sağlandı. Proje ile satın alma süreçlerine uyumsuz aktiviteleri tespit edebilir, uyumsuz aktiviteler için bildirim mekanizması sağlayabilir hale getirildi" dedi.

Ekip arkadaşlarını kutladığını söyleyen Dr. Danış, "Şişecam, canlıya aldığımız Celonis Süreç Madenciliği Satınalma Projesi ile SAP S/4HANA ve SRM sistemlerini Celonis sistemi ile entegre olarak yönetebiliyor. Bu süreçte camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyun kurucu olan Şişecam'a kıymetli iş birlikleri ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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