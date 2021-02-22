Şişecam'ı Bosna- Hersek'te 1,5 milyon lira dolandırdılar
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Şişecam'ı Bosna- Hersek'te 1,5 milyon lira dolandırdılar

22.02.2021 09:36 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:00

Bosna-Hersek'te faaliyet gösteren Şişecam Soda Lukavac şirketi, dolandırıcıların oyununa gelip 1.5 milyon liralık ödemeyi sahte bir hesaba yatırdı. 10 yıla kadar hapsi istenen şirket yetkilisi Hüseyin Y, şirketin kağıt üzerinde sahibi olduğunu ve Süleyman Salah Süleyman olarak bildiği Suriye uyruklu şahsın isteği üzerine şirketi kurduğunu söyledi.

Bosna-Hersek'te faaliyet gösteren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'nın yüzde 100 pay sahibi olduğu Şişecam Soda Lukavac şirketi, Türkiye'den 1.5 ton kömür aldı. Yapılan anlaşma gereği yaklaşık 1.5 milyon lirayı kendilerine gönderilen banka İBAN bilgilerine yatıran şirket yetkileri, çok geçmeden dolandırıldıklarını anladı. Mail adresinin, Şişecam'ın kömür satın aldığı firmanın bilgileriyle sahte şekilde oluşturulduğu ortaya çıktı. Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

"ŞİRKETİN KAĞIT ÜZERİNDE SAHİBİYİM"

Süreç, Şişecam Soda Lukavac'ın Kayaman Madencilik'ten 1.5 ton kömür alımıyla başladı. Karşılığında Kayaman isimli şirkete yaklaşık 1.5 milyon bedelli iki adet fatura tanzim etti. İddiaya göre iki şirket arasındaki bu alışverişi bilen bir şüpheli, Şişecam Soda Lukavac'a ulaştı. Kayaman şirketinin e-mail hesabına benzer şekilde bir mail oluşturarak temasa geçen kişiler, söz konusu paranın yatırılması için başka bir İBAN bilgisi paylaştı. Şirket, parayı kendilerine gönderilen İBAN hesabına yatırdı. Kayaman, paranın akıbeti için şirketle iletişime geçtiğinde ise şirket yetkilileri dolandırıldıklarını anladı ve soruşturma başlatıldı. Soruşturmada paranın yatırıldığı banka bilgilerinin Taresshoes Pvt Deri Limited Şirket adına kayıtlı olduğu belirlendi. Şirket yetkilisi Hüseyin Y. 'nin ifadesine başvuruldu. Hüseyin Y., şirketin yetkilisi olduğunu, okuma yazması olmadığını, daha önceden adını Süleyman Salah Süleyman olarak bildiği Suriye uyruklu şahsın isteği üzerine bu şirketi kurduğunu ve o dönemde paraya ihtiyacı olduğundan bu teklifi kabul ettiğini, şirketle hiç ilgilenmediğini kaydetti. Hüseyin Y. "Olay tarihinde de Süleyman Salah ile birlikte bankaya giderek parayı çektim. Süleyman'a teslim ettim. Şirketin sadece kağıt üzerinde sahibiyim" diyerek suçlamaları reddetti.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Hüseyin Y. hakkında 'Dolandırıcılık' suçunda 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamde, Hüseyin Y. ile kimliği tespit edilemeyen diğer şüphelinin Şişecam Soda Lukavac'ı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdıkları anlatıldı.

Şişecam'ı Bosna- Hersek'te 1,5 milyon lira dolandırdılar
Haber Yorumları (2)
CAMCI: Çok iyi olmuş, Yurtdışından talep var diye yurtiçi piyasaya ön ödemeli 100 zamlı satıyorlardı, tatlı tatlı satmak için hammadde yok diyorlardı, az bile olmuş daha beter olsunlar inşallah.
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VTNDS: al sana bir dolandırıcı daha
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