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Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu

Amerika MLS ekiplerinden LA Galaxy, Sırp futbolcusu Aleksandar Katai'yi eşinin sosyal medyada yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı paylaşımlar sebebiyle takımdan gönderme kararı aldı.

Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
05.06.2020 21:30 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:34

Amerika MLS ekiplerinden LA Galaxy, Sırp futbolcusu Aleksandar Katai'yi eşinin sosyal medyada yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı paylaşımlar sebebiyle takımdan gönderdi.

Sırp futbolcunun eşi, siyahi bir kadının fotoğrafını kullandığı paylaşımına "Siyah Nike'lar önemlidir" notunu düşmüştü.

İşte Aleksandar Katai'nin eşi Tea Katai'nin paylaşımı;

Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu

TAKIMDA SADECE 6 AY KALDI

2019 yılının son gününde Chicago Fire kulübünden LA Galaxy'e transfer olan Katai, sadece 6 ay forma giyebildi.

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