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Şırnak'ta sosyal mesafeli rafting organizasyonu

- Şırnak'ta sosyal mesafeli rafting organizasyonu Kato Dağı etekleri arasında 118 şehit anısına rafting yapıldı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 118 şehit anısına rafting organizasyonu düzenlendi.

19.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:16

- Şırnak'ta sosyal mesafeli rafting organizasyonu

Kato Dağı etekleri arasında 118 şehit anısına rafting yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 118 şehit anısına rafting organizasyonu düzenlendi. Etkinlik, korona virüs salgını nedeni ile sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Beytüşşebap'ta bulunan Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'ndan beslenen Habur Çayında her yıl olduğu gibi bu yıl da rafting etkinliği yapıldı. Korona virüs salgını nedeniyle mesafeli ve maskeli rafting yapan sporculara İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ve Şırnak Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ katıldı. İlçeye bağlı Ayvalık köyündeki Şehitler Çeşmesinden Başaran Köyü çıkışına kadar 4 kilometrelik parkurda rafting yapan sporcular ve kaymakam sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktı. Etkinliğe Hakkari'den davet edilen Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ve ekibi ortaklığında rafting yapıldı.

"İnşallah bölge halkı yüksek sesle terörü lanetleyecek"

Etkinlik öncesi konuşan kaymakam İsmail Pendik, geçen yıl Beytüşşebap şehitleri için kentte çeşme yapıldığını hatırlattı. Kaymakam Pendik, "Beytüşşebaplı şehitlerimizin anısına yapılmış olan çeşmede bugün bir rafting organizasyonu düzenledik. Açıkçası böyle bir organizasyonu gönlümüz ferah ve sevinçle düzenlemek isterdik ama hem bu şehitlerimizin hemde ilimize bağlı Silopi ilçesinde 4 tane vatandaşımızı şehit etti. Buradan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Tüm şehitlerimizin anısına yaptık bu etkinliği. İnşallah bölge halkı yüksek bir sesle terörü lanetleyecektir. Burada şanlı bayrağımız altında bu tür organizasyonlar devam edecek. İlk defa bir rafting yaptık, herkesi buraya davet ediyoruz. Bakanlık desteğiyle malzeme alındı ve gençlerimize dağıtıldı" dedi.

"Huzurun başkenti Beytüşşebap'tır"

Beytüşşebap'ın güzelliğine dikkat çeken Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Beytüşşebap'ın huzurun başkenti olduğunu söyledi. Tansu, "Beytüşşebap'ın doğası muhteşem. Beytüşşebap gençliği, özellikle doğa sporları konusunda gerçekten çok yetenekli. Önümüzdeki süreçte belki her biri birer milli sporcu olacak. Çalışmaları bizler burada sürdürüyoruz. Kato ve Cilo rafting beraber güzel bir çalışmaya imza attık. Türkiye'de derece yapmış bir ekip şimdi burada. Kaymakamlığın çok büyük bir desteği var. Herkese çok teşekkür ederiz. Pandemi sebebiyle küçük bir etkinlik olduk" diye konuştu.

Şırnak Gençlik ve Spor müdürü Beytullah Birlik de gençlerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Birlik, "Beytüşşebap'ta böyle bir etkinliği görmek bizi mutlu etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerin yanındayız. İnşallah bu etkinlikler ilimizde Beytüşşebap'ımızda devem eder. Beytüşşebap'ta isminden de anlaşılacağı gibi gençlerin evi olarak biliniyor. Gençlerimizin bu spora yatkınlığı bizleri sevindirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığımız malzeme desteği verdi. Tesisleşme anlamında ilimiz çok gelişiyor. Bakanlığımızın 50 milyonluk bir yatırımı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Şırnak'ta sosyal mesafeli rafting organizasyonu

Kaynak: İHA

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