Şırnak'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Şırnak'ın İdil ilçesinde silah kaçaklığına yönelik operasyonda, 1 kişi yakalandı, silah ve fişekler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İdil ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof uzun namlulu silah, 10 şarjör, av tüfeği, tabanca ve 300 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan