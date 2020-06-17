Şırnak'ta patlama: 4 kişi hayatını kaybetti
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Şırnak'ta patlama: 4 kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yol yapım çalışması yapan sivil aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Şırnak'ta patlama: 4 kişi hayatını kaybetti
17.06.2020 20:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:25

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yol yapım çalışması yapan sivil aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnak ilimiz Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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