Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı.
30.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:40
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 23- 29 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 16,32 gram esrar, 15,51 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 20 cep telefonu ve 20 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA