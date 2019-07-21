Şırnak'ta göçü önleyen yatırım

Şırnak'ta 3 girişimcinin Silopi ilçesinde devlet desteğiyle kurduğu tekstil fabrikası, 300 kişiye istihdam sağlarken, batıya göçü de önledi.

Girişimciler Elif Ürün, İskender Acar ve Mehmet Ökten Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı 3 milyon lira destekle Silopi'de 14 bin metrekare alanda 5 milyon lira bütçeli tekstil fabrikası kurdu.

Devlet desteğiyle kurulan fabrika çoğu kadın 300 kişiye ekmek kapısı olurken, İŞKUR'un programından faydalanan 77 kişiyle toplamda 300 çalışanın memleketlerinde işe kavuşması, batıya göçün de önüne geçti.

"Devletin desteğiyle bölgemize istihdam sağlıyoruz"

Girişimcilerden Ürün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge insanına istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, meslek öğrenerek fabrikada çalışanların aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Çalışanların işlerinden memnun olduklarına işaret eden Ürün, "Tekstil işletmemizde 300 kişi çalışmakta. Devletten aldığımız destekle hem bölgemize katkı hem de buradaki insanlara istihdam sağlıyoruz. Böyle bir iş yerinin bölgemizde olması büyük avantaj, bu yatırımların çoğalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Devlet bize İŞKUR desteği de sağlıyor." diyen Ürün, 50'si mesleki eğitim alan toplam 77 yetişmiş personelin İŞKUR tarafından fabrikaya gönderildiğini aktardı.

"Batı illerine gitmeye gerek duymadım"

Çalışanlardan Ramazan Kurtay, Silopi'de yaşadığını, ekmeğini memleketinde kazandığını söyledi.

Kurtay,"Çalıştığım tekstil fabrikasından dolayı batı illerine gitmeye gerek duymadım. Burada çalıştığım için çok mutluyum." dedi.

Kurtay, Silopi'ye daha çok bu tür yatırımların yapılmasını istediklerini de dile getirdi.

"Kadınlar evlerine ekmek götürüp, çocuklarına bakabiliyor"

Bir başka fabrika çalışanı Fatma Yılmaz, erkeklerin her yerde iş bulma imkanı olduğunu ancak kadınların kimi zaman iş bulmakta zorlandığını vurguladı.

İlçede böyle bir fabrikanın açılmasıyla kadınların iş bulabildiğini anlatan Yılmaz, "Aile ekonomisine çok büyük katkımız oluyor. Burada çalışan kadınlar evlerine ekmek götürüp, çocuklarına bakabiliyor. Eşi hasta ve çalışamayan kadınlar burada çalışarak eşlerine de destek oluyor. Ben burada usta oldum. Artık kendi iş yerimi açabilme imkanına bile sahibim." ifadelerini kullandı.

Züleyha Orak da çalıştığı tekstil fabrikasında kendisini geliştirerek, ilerde kendi işini kurmak istediğini söyledi.

"Firmalara 2 bin 20 çalışan desteği sağlandı"

Bu arada, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Sadık Bora, Şırnak'ta 11 tekstil firmasının bulunduğunu, bu iş yerlerine çeşitli alanlarda destek sunduklarını bildirdi.

Bugüne kadar firmalara 2 bin 20 çalışan desteğinde bulunduklarını belirten Bora, bu sayıyı tekstilde 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bora, işverenin bulmakta zorluk çektiği nitelikli iş gücü için ayrıca 6 ay prim desteği sağlandığını da hatırlatarak, "İŞKUR'un her alanda destekleri var. Mesleği olmayan kadınlara teşvikimiz devam etmektedir. Meslek edinmelerini, iş başında kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu iş başı kursunu bitirdiklerinde ellerinde bir belgeleri de oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA