22 köyde öğrenciler gezici minibüsle uzaktan kesintisiz eğitimle buluşuyor

Şırnak'ta hizmet veren gezici minibüs, 22 köydeki öğrencileri uzaktan kesintisiz eğitimle buluşturuyor.

Şırnak'ta hizmet veren gezici minibüs, 22 köydeki öğrencileri uzaktan kesintisiz eğitimle buluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde evinde interneti ve bilgisayarı olmadığı için Eğitim Bilişim Ağı'ndan ( EBA) faydalanamayan öğrenciler için oluşturulan, "EBA Mobil Destek Aracı" 22 köyde kesintisiz eğitim desteği veriyor.

Öğretmenlerin her gün bir köyde 8 saat eğitim desteği sunduğu mobil araçta oluşturulan sınıfta öğrenciler EBA Canlı Ders ve EBA Portalı ile diğer internet tabanlı eğitim uygulamalarını kullanıyor.

"Eğitime her türlü desteğe vermeye hazırız"

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde evinde bilgisayarı olmayan veya internet bağlantısı bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Masa, sandalye ve internet bağlantılı, bilgisayarlarla donatılmış gezici minibüste aynı anda 10 öğrencinin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde eğitim gördüğünü belirten Şener, özellikle kırsal mahallelerde eğitim gören çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını aktardı.

İlde 42 EBA destek noktası olduğunu, EBA Mobil Destek Aracında 10 tablet bilgisayarın bulunduğunu dile getiren Şener, koordinasyonun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapıldığını belirtti.

Şener, "İl genelinde 42 bin öğrencimiz EBA destek noktalarından yararlandı. Merkezde 12 bin taşımalı öğrencimiz var. Onlara da EBA Destek Araçlarıyla ulaşıyoruz. Köylerdeki öğrencilerimiz ise EBA destek noktaları ve EBA Mobil Aracından yararlanıyor." dedi.

"İnternete ulaşmakta zorluk çeken öğrencilerimizin ayağına gidiyoruz. Öğretmenler her gün bir köyde 8 saat boyunca öğrencilere destek sağlıyor." diyen Şener, bu konuda velilerden ve öğrencilerden olumlu dönüşler aldıklarını, bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

"Eğitime her türlü desteğe vermeye hazırız. Bu hizmetin sağlanmasında emekleri olan Valimize de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanan Şener, kentte hayırsever iş insanları tarafından 2 bin, Bakanlıkça da 9 bin öğrenciye tablet dağıtıldığını aktararak, amaçlarının yıl sonuna kadar dağıtılan tablet sayısını 20 bine çıkartmak olduğunu kaydetti.

EBA Destek Aracı Koordinatörü Tugay Yılmaz da haftanın 5 günü merkeze bağlı 22 köyde hizmet verdiklerini belirterek, öğrencilere tablet ile EBA kullanımı ve canlı derslere nasıl girildiğini öğrettiklerini söyledi.

Havanın soğuk olması nedeniyle gün boyu sınıfta etkinlik yaptıklarını, hava ısındığında ise okulların bahçesinde uygun alanlarda bu çalışmayı yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, EBA kullanmak isteyen, internet ve tablete ihtiyacı olan öğrencilerin ayağına hizmet götürdüklerini bildirdi.

"Gezici minibüs sayesinde çocuğum derslerine çalışma imkanı buldu"

Velilerden Safiye Zeybek, çocuklarının eğitime devam etmesi için destek sunan herkese teşekkür etti.

Evlerinde internet ve bilgisayar bulunmadığını anlatan Zeybek, "Allah razı olsun yapanlardan. İyi oldu. Gezici minibüs sayesinde çocuğum derslerine çalışma imkanı buldu." ifadelerini kullandı.

"Derslerden geri kalmadım"

Geçitboyu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Esma Demir, EBA Mobil Aracı sayesinde derslerini daha kolay takip ettiğini belirtti.

Evinde internet olmadığı için EBA'ya erişim sağlayamadığını dile getiren Demir, "Gezici minibüsle derslerimi dinleyebiliyorum. Bu sayede hem derslerden geri kalmadım hem de eksiklerimi tamamlama şansım oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan