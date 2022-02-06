Şirinevler'deki lokantanın cama astığı nota kimse inanmadı, içeri girip "Gerçek mi?" diye sordular - Haberler Ekonomi
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Şirinevler'deki lokantanın cama astığı nota kimse inanmadı, içeri girip "Gerçek mi?" diye sordular

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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Şirinevler'deki lokantanın cama astığı nota kimse inanmadı, içeri girip

İstanbul Şirinevler'deki bir işletmenin camına "Bize gelen elektrik faturası 45 bin 786 TL" yazması dikkat çekti. Bu rakama inanamayan vatandaşlar, içeri girip 'Gerçek mi?' diye sordu.

Türkiye'de enflasyon rakamlarının ciddi seviyeye ulaşmasının ardından hayat da pahalılaştı. Özellikle gıda ve enerjide son günlerde ödenen faturalar iyice kabardı. Bu durumdan esnaf da nasibini aldı.

DÜKKAN CAMINA NOT ASTILAR

Şirinevler'deki bir esnaf lokantası ise dükkan camına astığı notla dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu notta, "Bize gelen elektrik faturası 45 bin 786 TL" yazdı.

VATANDAŞLAR İÇERİ GİRİP SORDU

Bu notu gören vatandaşların kısa süreliğine şaşkınlık yaşadığı ve lokantanın içerisine girip 'Bu rakam gerçekten doğru mu?' şeklinde sorular sordukları öğrenildi.

İşte o not:

Şirinevler'deki lokantanın cama astığı nota kimse inanmadı, içeri girip 'gerçek mi' diye sordular

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Elektrik Faturası, Şirinevler, Enflasyon, İstanbul, Türkiye, TL, Ekonomi, Güncel, Haber

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