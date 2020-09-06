İlk 11'inin tamamı değişen milliler, Sırbistan deplasmanında! Canlı anlatım
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İlk 11'inin tamamı değişen milliler, Sırbistan deplasmanında! Canlı anlatım

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşıyor. Saat 21.45'te başlayan maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş, Macaristan karşısında 1-0 mağlup olan ilk 11'den kaleci dahil 10 oyuncuyu değiştirdi. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz

İlk 11'inin tamamı değişen milliler, Sırbistan deplasmanında! Canlı anlatım
06.09.2020 21:15 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:21

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'a Sivas'ta mağlup olan milliler, Sırbistan karşısında 3 puan alarak grupta yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.

GÜNEŞ'TEN BÜYÜK REVİZYON! 10 İSMİ KESTİ

Kritik maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11'de büyük bir revizyona gitti. Macaristan karşısında 1-0 mağlup olan ilk 11'den kaleci dahil 10 oyuncuyu değiştiren Güneş, sadece stoperde Çağlar Söyüncü'yü kesmedi.

Macaristan maçında oynayan kaleci Uğurcan ile birlikte sağ bek Mert Müldür, stoperlerden Merih, sol bek Umut Meraş, orta saha kurgusundan Kaan Ayhan ile sakatlanan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ile hücum hattından Burak Yılmaz, Ahmed Kutucu ve Hakan Çalhanoğlu, Sırbistan mücadelesinde ilk 11'de yer almadı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan ve Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un düdük çaldığı mücadele TSİ 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

İşte sahaya çıkan 11'ler;

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal

SIRBİSTAN: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Radonjic, Lazovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 16: Kullanılan köşe vuruşunda uzak köşede topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

Dakika 18: Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Rajkovic ayağıyla kornere çeldi.

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