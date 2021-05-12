Sinovac lisans verdi! Rus aşısının ardından Çin aşısı da Türkiye'de üretilebilecek
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Sinovac lisans verdi! Rus aşısının ardından Çin aşısı da Türkiye'de üretilebilecek

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Sinovac'ın CEO'su Yin Weidong, aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye Coronavac aşısı için üretim lisansı verdiklerini açıkladı. Böylece Rus aşısı Sputnik V'nin ardından Çin aşısı da Türkiye'de üretilebilecek. Endonezya'da yapılan son araştırmada Coronavac aşısının etkinlik oranının yüzde 94 olduğu belirtildi.

Sinovac CEO'su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini belirtti.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEBİLECEK

Bloomberg'e konuşan Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti. Bu kapsamda Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti.

'CORONAVAC DAHA İYİ SONUÇLAR VERİYOR'

Yin ayrıca, farklı klinik sonuçlarını savunurken geliştirdikleri CoronaVac aşısının gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti.

CAN KAYBINI YÜZDE YÜZ ENGELLEDİ

Sinovac'ın ürettiği Kovid-19 aşısı CoronaVac, Endonezya'da sağlık çalışanları arasında yapılan gözlemde yüksek etkinlik sonuçlarına ulaştı. Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadı Sadıkin Bloomberg'e yaptığı açıklamada Sinovac aşısı olan 25.374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiğini belirtti. Sadıkin'in verdiği bilgiye göre aşı, izlenen grup içinde can kaybını yüzde 100 önlerken hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladı.

BULAŞ RİSKİNİ YÜZDE 94 ÖNLÜYOR

Sadikin, izlenen grupta Kovid-19 bulaşmasının ise yüzde 94 oranında önlendiği bilgisini verdi. Bakanın açıkladığı bu oranın içinde asemptomatik vakaların yer alıp almadığı ise net değil. Sadıkin "Sağlık çalışanları arasında can kaybı ve hastaneye yatışlarda çok büyük düşüşler gördük" açıklamasını yaptı.

Endonezya'daki sonuçlar aşının üçüncü faz çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre daha yüksek etkinliğe işaret ediyor. Brezilya'daki çalışmalarda CoronaVac aşısının etkinliği sadece yüzde 50'nin üzerinde çıkmıştı.

RUS AŞISI DA TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Öte yandan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Viscoran İlaç şirketi, koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma sağlamıştı. Viscoran İlaç ve RDIF'den yapılan yazılı açıklamada, Viscoran'ın İlaç'ın Türkiye'deki ilgili kurumlardan aşı iznini alır almaz Rusya'dan Sputnik V'intedarikine hemen başlayabileceği belirtildi. Şirketin ayrıca önümüzdeki aylarda ülkedeki birçok tesiste aşı üretimine başlamayı hedeflediği vurgulandı.

Sinovac lisans verdi! Rus aşısının ardından Çin aşısı da Türkiye'de üretilebilecek
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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