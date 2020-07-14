Sinop Valisi Karaömeroğlu'ndan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü mesajı Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaömeroğlu, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin tarih boyunca yaşadıkları en büyük ihanetlerden biri olduğunu vurguladı.

15 Temmuz'un, bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları olduğunu bir kez daha tescillediğine işaret eden Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"FETÖ terör örgütünün kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatanın ve milletin bekası ve şanlı bayrağımızın semalarımızda sonsuza kadar dalgalanması için iman dolu göğüslerini silahlara siper eden Sinoplu Ömer Can Açıkgöz kardeşimiz ile 251 vatan evladımız şehit olmuş, 2 bin 196 vatandaşımız ise gazilik onuruna erişmiştir. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını veren şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA