Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi

19.10.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:39

Sinop'ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan 2. askeri konvoy Ankara'ya dönüş yolunda Samsun'dan geçiş yaptı. S-400'lerin bazıları Başkent'te konuşlandırılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait S-400'ler Ankara'dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim'de Samsun'dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop'a ulaşmıştı.

Sinop'ta test atışları yapılan S-400'lerin konvoyu Samsun'dan geçerken görüntülendi

ANKARA'DA KONUŞLANDIRILACAK

Sinop'ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400'lerin bazıları Ankara'da konuşlandırılmak üzere dün yola çıktı. S-400'leri taşıyan askeri araç konvoyunun ikincisi de Samsun'da görüntülendi.

Sinop'ta test atışları yapılan S-400'lerin konvoyu Samsun'dan geçerken görüntülendi

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı. Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kafileye konvoy komutanı öncülük etti. Çok sayıda aracın yer aldığı konvoyun Ankara'ya gittiği öğrenildi.

Sinop'ta test atışları yapılan S-400'lerin konvoyu Samsun'dan geçerken görüntülendi
Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi

İlgili Haberler

Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi
Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi
S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak
S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak
Haber Yorumları (1)
RAMO DAYI: ankara sınop ne alaka 400 ler surıye sınırına konuçlandıracaksın sınopdan rusya vuracaksınız ankaradan surıye vuracaksınız bu roket sıstemı surıye kullanılmalı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Akıncı Engin Yıldırım Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Özgü Namal Ercan Kesal Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Şenol Güneş Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 11:52:39. #1.15#
title