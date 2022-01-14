Sinop'ta tarımsal sorunlar ele alındı

ERFELEK, SİNOP (İHA) - Sinop'ta ziraat odaları başkanları bir araya gelerek tarımsal sorunları ele aldı.

Sinop Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıya Sinop Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, Gerze Ziraat Odası Başkanı Ahmet Tiryaki, Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, Türkeli Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik, Durağan Ziraat Odası Başkanı Enver Yeğin katıldı.

Sinop Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Özben'in başkanlığında yapılan toplantıda görüşülen tarımsal sorunlarla ilgili bilgi verildi. Özben, "Tarımsal girdilerde yapılan zamlara karşın destekler yetersiz kaldı. Kuraklık ve her yıl yaşadığımız diğer afetler dikkate alındığında bu zamlarla birlikte 2022 yılı tarım sektöründe zorlu geçecek. Bu duruma hükümet seyirci kalamaz. Çiftçimiz zaten gübre ve mazottaki yüksek artışlar nedeniyle sonbahar ve kış ekimini yapamadı. Ekim yapanlar ise gübreyi yetersiz kullandı veya hiç kullanamadı. 2021 yılının Eylül ayından itibaren gübre fiyatlarındaki aşırı yükseliş beraberinde gübre kullanımında azalmayı getirdi. Artan gübre fiyatları dikkate alındığında, 2021 yılında hububatta dekara 20 lira, diğer ürünlerde dekara 8 lira olan destek çok yetersiz kaldı. Gübre desteğinin bazı ürünlerde gübre maliyetini karşılama oranı yüzde 1'lere kadar düştü. Gübre desteği de anlamını yitirdi. Önemli bir tarımsal girdi olan gübrede, Aralık ayı itibariyle son 1 yılda, amonyum sülfat gübresi yüzde 437, üre gübresi yüzde 403, amonyum nitrat gübresi yüzde 371, DAP gübresi yüzde 294 ve 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 261 oranında arttı. Gübre kullanımının sürdürülebilir olması için gübre fiyatlarının yarısının devlet tarafından destek olarak verilmesi sağlanmalıdır. 2022 yılında yetersiz gübre kullanımının ülkemize faturası ağır olur. Dövizdeki artış nedeniyle bazı tarım ilaçları fiyatlarında da yüzde 70'e varan oranlarda artışlar yaşandı. Geçen yıla göre süt yemi yüzde 97,1, besi yemi yüzde 96,5 oranında arttı. Aralık ayının 20'sinden sonra döviz kurunda görülen düşüşlere bağlı olarak pek çok gıda ürününde ve tarımsal girdi fiyatlarında beklenilen düşüş yaşanmadı. Bu durumda gübre fiyatlarında da kayda değer oranlarda indirim olmadı. Kimyasal gübreleri ucuza ithal ettikleri halde fiyatlarını daha pahalıya ithal eden firmalarla bir tutan ve bunun yanında haksız bir şekilde kar marjlarını artıran ithalatçılar ve dağıtıcılar bulunuyor. Gübre piyasasının istikrarsızlığından yaralanarak haksız kazanç elde eden bu firmaların ve dağıtıcıların, Ticaret Bakanlığınca denetlenerek piyasa fiyatlarının düzenlenmesi açısından gübre fiyatlarını maliyet ve onun üzerine adil bir kar düzeyine getirmeleri sağlanmalıdır" dedi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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