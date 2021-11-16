Sinop'ta kivi hasadı başladı

SİNOP (İHA) - Sinop'ta üreticiler kivi hasadına başladı.

Sinop'ta 2016 yılında 22 dönüm arazi üzerine kurulan kivi bahçesi yılda yaklaşık 60 ton hasat veriyor. Sinop'un Bektaşağı 22 dönümlük arazi üzerine kurulan kivi bahçesi yapılan hasadın ardından ulusal marketlere satılmak üzere yola çıkıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan kivi üreticisi Yalçın Erdoğan, "Sinop ili Bektaşağı köyünde yaklaşık 22 dönüm arazimiz de kivi yetiştiriciliği yapmaktayız. Burada 1500 tane ağacımız var. Otomatik sulama, damlama sulama, otomatik gübreleme, don önleme sistemi yani teknolojinin bütün faaliyetlerini kullanaraktan bahçemizin bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Buradan şuan 3 ton ürün elde ettik. Toplamda 60 ton civarı ürün beklentimiz var. Hava alanından Erfelek Bektaşağı'ya kadar kivi yetiştiriciliği için uygun. İnşallah diğer arkadaşlar da köylülerimiz, çiftçilerimizin de kivi yetiştiriciliği yapabilirler. Bu önemli ülkemiz açısından, memleketimize bir girdi sağlarlar. Buradaki ürettiğimiz kivileri Yalova'da soğuk hava deposuna koyuyoruz, bir bölümünü tüccara sattık, bir bölümünü kendimiz soğuk hava deposuna koyuyoruz. Kışın ulusal marketlere oradan çıkarıp satıyoruz" dedi. - SİNOP