Sinop'ta 'Keten Çalıştayı' sona erdi

11.10.2019 13:56

Sinop'ta unutulmaya yüz tutan keteni yeniden canlandırmak için düzenlenen 'Keten Çalıştayı' sona erdi.



Sinop'un Ayancık ilçesinde geçmiş yıllarda yoğun şekilde üretilen fakat son yıllarda unutulmaya yüz tutan keteni yeniden canlandırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Sinop Valiliği ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin(OMÜ) katkılarıyla 'Keten Çalıştayı' düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sağlık ve Gıda Politikalar Kurul Üyesi Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, çalıştaya katılarak bir konuşma yaptı. Saraçoğlu, "Keten tarımında gübre, ilaç, su ve diğer girdilerin nispeten daha az kullanılması sebebiyle çevre dostu bir bitkidir. Sinop, keten bitkisinin tarımı-işlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili kadim ve geleneksel bilgiye sahiptir. Tam anlamıyla yok olmamış üretim ve işleme kültürünün yeniden canlandırılması 'yaşayan miras'ın devamlılığını sağlayacaktır. Yöresel ürünlerin coğrafi işaret taşıması gerektiği gerçeğinden yola çıkarak, geleneksel dokuma atölyeleri ve ürünlerinin desteklenmesi/korunması/sürdürülebilirliği çok önemlidir. Sinop ve benzeri iklime sahip illerde üretilen ketenlerin elyaf (tekstil ve diğer kullanım amaçları) ve tohumları kalite bakımından üstün özelliklere sahiptir. Ketenin bölgemiz için üretim maliyetlerinin tespit edilmesi piyasa şartlarının oluşması için bir gerekliliktir. Yerel kalkınmanın sağlanması için kaliteli ve güvenilir ürün ile alıcı/satıcı ilişkisi iyi kurulmalıdır. Bu amaçla üretici birlikleri/kooperatiflerin oluşumu teşvik edilmeli ketenin tarımsal üretiminde ve işlenmesinde etkin rol alması sağlanmalıdır. Keten tarımının teşvik edilmesi için ürün ve alan bazlı desteklenmesi gereklidir. Keten bitkisinin bölge için stratejik bitki olarak değerlendirilmesi, ayrıca 'tıbbi aromatik bitkiler listesine' de alınması uygun olacaktır. Keten işleme atölyeleri/tesislerinin taşıma maliyetlerinin azaltılması ve bölgenin kalkınması için üretim alanlarına yakın yerlerde kurulmalıdır. Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşların bilgi akışı, karar oluşturma ve destekleme konularında ortak hareket etmeleri son derece önemlidir. Kaliteli ve rekabet edebilir ürünlerin elde edilmesi için yerel çeşitlerin tesciline ve yetiştiricilik eğitimlerine ihtiyaç vardır. Sürdürülebilir hammadde temini için sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılması gereklidir. Keten endüstrisinin bölgede tesis edilmesi için yatırımcıların cesaretlendirilmesi ve desteklenmesine ihtiyaç vardır" dedi.



Çalıştaya Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin ve kurum müdürleri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA