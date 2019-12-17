Sinop'ta goalball müsabakaları başladı

17.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:32

Sinop'ta beş gün boyunca devam edecek Goalball 1. Lig 2. Devre müsabakaları başladı.



Görme Engelli Bayanlar ve Erkekler Goalball 1. Lig 2. Devre müsabakaları Sinop'ta start aldı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Bayanlar ve Erkekler Goalball 1. Lig 2. Devre müsabakaları Sinop'ta yapılıyor. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara 19 takım ve 35 hakem katılıyor.



Bayanlarda 9, erkeklerde 10 takım ve 35 hakemin katılımıyla düzenlenen müsabakalar Atatürk Spor Salonu ve 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda yapılıyor.



Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TESF) Goalball MHK Başkanı Ahmet Durgun, "Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun faaliyet programında yer alan 1.Lig erkekler ve bayanlar 2. devresi Sinop ilinde yapılmakta. Buraya 10 erkek 9 tane de bayan takımı katıldı. Yaklaşık hakem, sporcu kafilesi ve antrenör ile birlikte 200 kişiye yakın bir kalabalık geldik. Müsabakalarımız 5 gün sürecek olup cuma günü öğleden sonra saat 13.00'te madalya ve kupa merasimi ile birlikte sona erecek. Buradaki tek fark 10 fark olunca maçın süresine bakılmaksızın teknik olarak maç sona eriyor. Cuma günü bayanlarda ve erkeklerde ilk 3 takıma kupa seremoni yapılacak" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA