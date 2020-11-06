Sınırdaki gelişmeler yatırımcının gelmesini etkiliyor
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Sınırdaki gelişmeler yatırımcının gelmesini etkiliyor

06.11.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:47
Sınırdaki gelişmeler yatırımcının gelmesini etkiliyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, "Maalesef bölgede yaşanan bu olumsuzluklar yatırımcının gelmesine en büyük engel" dedi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, "Maalesef bölgede yaşanan bu olumsuzluklar yatırımcının gelmesine en büyük engel" dedi.

GAP İdaresi Başkanlığı 31'inci kuruluş yıl dönümünü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sahip olduğu kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını kaydetti.

'SINIRDAKİ HAREKETLİLİK YATIRIMCIYI ENGELLİYOR'Şanlıurfa'ya gelen yatırımcıların geri adım attığı iddialarının soru olarak yöneltilmesi üzerine açıklama yapan Açıkgöz, bundaki en büyük nedenin sınırda yaşanan hareketlilikten kaynaklandığını ifade etti. Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle Şanlıurfa'ya gelen yatırımcının çekinceleri olduğunu dile getiren Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Sanayi altyapısına yönelik yapılması gereken yatırımlar bölgede yapılıyor. Hem yatırım anlamında hem de teşvik sistemiyle bölgemiz girişimciyi ağırlamaya hazır bir durumda. Ancak bölgede yaşanan terör olayları, yanı başımızda Suriye'de patlayan savaş ve farklı nedenler yatırımcının buraya gelmesini engelliyor. 2011 yılı öncesinde bölgeye yoğun bir talep olmuştur, OSB'deki parseller yetersiz duruma gelmişti. İlave parsel yürütme çalışmalarına hızla girilmişti. Maalesef bölgede yaşanan bu olumsuzluklar yatırımcının gelmesine en büyük engel. En büyük neden olarak bunu görüyoruz."


Sınırdaki gelişmeler yatırımcının gelmesini etkiliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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