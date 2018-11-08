Sındırgı'da Meydanlar Güzelleşiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Sındırgı ilçesine Cumhuriyet Meydanı altına kapalı otopark kazandırılarak üzerindeki alana da on binleri bir araya toplayan resmi törenleri kutlama, konser ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan bir meydan düzenleme çalışması gerçekleşmişti.

70'li yıllarda kamulaştırma kararı alınan ancak bir türlü yıkılamayan ve ilçe merkezinde kangren olmuş bina meydan düzenleme çalışmaları kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma ile geçtiğimiz aylarda yıkılarak meydana yeni bir soluk kazandırılmıştı.

Atatürk caddesi üzerinde başlatılan çalışma ile araç park ceplerinin çoğaltıldığı, engelli ve yayaların rahatlığı düşünülerek kaldırımların geniş tutulduğu düzenleme ve peyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların yanında Sındırgı Belediyesine ait aynı alanda bulunan Necip Fazıl Kültür Merkezi ve Noter binasında da büyükşehir belediyesi işbirliği ile tadilat ve cephe sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Esnafları ziyaret ederek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " İlçemizdeki görünmeyen sorunları ortadan kaldırmak için zorlu günler geçirdik. Sağlığımızı tehdit eden alt yapı çalışmalarını tamamladık. Ufak tefek sorunlar ve yenilemeler haricinde yer altında işimiz kalmadı. Zoru birlikte başardık. Artık meydanlarımızdan başlayarak ilçemizi daha da güzelleştiriyoruz. Bugüne kadar yürüttüğümüz peyzaj ve düzenleme çalışmalarına daha da hız kazandırıyoruz. Cumhuriyet Meydanını güzelleştirdik, birçok etkinliği bu alanda gerçekleştiriyoruz. Esnaflarımızla işbirliği içerisinde tabelalarımızı yeniliyoruz. İlçe merkezine nefes aldıracak çalışmalarımız devam ediyor. Turizmle gelişen ilçemizde şehirleşme ve meydan kültürünü ön planda tutuyoruz. Cumhuriyet Meydanı düzenleme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz ay yıkılan Atatürk Caddesi üzerindeki atıl binanın yerine Sındırgı'nın kalbine yeni bir meydan kazandırıyoruz. Araç cepleri ile park alanları çoğalırken, engelli ve yayaların güvenliğini de önemsiyor geniş ve engelsiz kaldırımlarla rahatça alışveriş yapabilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Peyzaj çalışmaları ile de yeşil ve estetik bir görünüme kavuşuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile belediyemize ait binalarımızın dış cephelerini de renklendiriyoruz. Bunun yanında sokaklarımızda parke taşı döşeme ve tamirat çalışmalarını da hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Biz Sındırgı'mızı seviyoruz. Daha da güzelleştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizler de Sındırgı'mızın güzelleşmesine evlerinizde, dükkanlarınızda yaptığınız küçük dokunuşlarla katkı sağlayabilirsiniz. Vatandaşlarımızdan en önemli ricamız bu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'na, katkı ve destek sağlayan başta esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkürler. Biz Birlikte Kocaman Bir Aileyiz. Sındırgı bizim evimiz, evimizi güzelleştirmeye, tanıtmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. " dedi.

Yapılan çalışmalardan dolayı meydan esnafı ve vatandaşlar oldukça memnun.