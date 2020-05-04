Sındırgı'da kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki kaçak tütün operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki kaçak tütün operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

T.S. ve A.S'nin Adıyaman'dan kargo ile kaçak tütün getirteceği bilgisini alan polis ekipleri, operasyon başlattı.

İstihbari çalışmalar sonucunda bir kargo şirketi ile gönderilen kaçak tütün malzemelerinin teslim edileceği adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 72 bin boş makaron ile 55 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan iki zanlıya 33 bin 181 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA