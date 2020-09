Sinan Ülgen kimdir? Sinan Ülgen kaç yaşında, nereli? Sinan Ülgen hayatı ve biyografisi! Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Sinan Ülgen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Sinan Ülgen kaç yaşında, nereli? Sinan Ülgen hayatı ve biyografisi! Sinan Ülgen kimdir?

SİNAN ÜLGEN KİMDİR?

Sinan Ülgen 1987 senesinde Virginia Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri ve ekonomi alanlarında çift ana dalla mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimine Belçika'nın Brugge kentinde bulunan Avrupa Koleji'nde devam etmiş ve 1990 senesinde Avrupa ekonomik entegrasyonu üzerine yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kariyer diplomatlığına başlamıştır. 1992'de Brüksel'de Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciği'na atanmış ve Türkiye-AB gümrük birliği anlaşması müzakerelerini yürüten ekibin bir mensubu olmuştur. Ülgen İstanbul Ekonomi Danışmanlık'ın kurucu ve yönetici ortağıdır. Firma uluslararası şirketlerin piyasaya giriş stratejileri, Türkiye'yle alakalı siyasi ve ekonomik riskler ve mevzuat meseleleri üzerine odaklanmaktadır. Ülgen aynı zamanda İstanbul merkezli Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi'nin (EDAM) yönetim kurulu başkanıdır ve Brüksel'deki Carnegie Europe'ta misafir araştırmacıdır. Araştırmaları ve görüş yazıları, Carnegie Endowment of International Peace, Center for European Policy Studies, Center for European Reform, Atlantic Council, German Marshall Fund, Brookings ve World Economic Forum'un yanı sıra, Le Figaro, Financial Times, Wall Street Journal, European Voice, Project Syndicate ve Uluslararası New York Times gibi gazetelerde yayınlanmıştır. Aynı zamanda Türkiye-AB ilişkileri üzerine Kemal Derviş ile kaleme aldıkları bir kitabın ortak yazarıdır ve uluslararası basında Türkiye'ye dair gelişmeler konusunda görüşlerine sıkça yer verilmektedir. Ülgen Roma'daki NATO Savunma Koleji'nin akademik danışma kurulunda görev almıştır. World Economic Forum'un Avrupa Konseyi'nin bir mensubu olmuştur. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in oluşturduğu bir uluslararası politika uzmanları oluşumunun parçası olmuştur.