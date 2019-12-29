: Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı

29.12.2019 00:11 | Son Güncelleme: 29.12.2019 00:24

Eski Beşiktaş Yöneticisi ve spor yorumcusu Sinan Engin, bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca ile ilgili önemli bir transfer iddiası ortaya attı.

"GALATASARAY TALİSCA'YI ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, "Galatasaray Talisca'yı almaya çalışıyor, girişim yaptı. Talisca için resmi teklif yapıldı" dedi. Engin ayrıca, Galatasaray'ın Mert Hakan ve Emre Kılınç ile de prensip anlaşmasına vardığını belirterek, "Ancak Fenerbahçe de istiyor, Beşiktaş da araya giriyor" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sinan Engin, Talisca ile ilgili açıklamalarının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da trend topic (TT) oldu. Galatasaray taraftarları, "Sinan Engin" etiketi altında Talisca ile ilgili paylaşımlar yaptı.

RIDVAN DİLMEN DE AÇIKLADI

Öte yandan, ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçı değerlendirirken, sarı-kırmızılıların Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

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