Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de
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Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de

08.12.2020 08:38 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:21

Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil'le ilgili yaşanan son dakika gelişmesini Sinan Engin duyurdu. Engin, Londra'dan aldığı duyumu da paylaşırken ocak ayı için sarı-lacivertlileri heyecanlandıran ifadeler kullandı.

Arsenal'de kadro dışı kalan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye yüzde 90 transfer olacağı Sinan Engin tarafından iddia edildi.

Sinan Engin yorumculuk yaptığı programda Londra'dan duyum aldığını iddia ederek Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye yüzde 90 ihtimalle geleceğini, stoper ve kanat oyuncusu ile birlikte sarı lacivertlilerin 3 transfer yapacağını söyledi. Engin ayrıca Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen bazı oyuncuların da olduğunu söyledi.

"BAZI SÜRPRİZ İSİMLER DE GELEBİLİR"

Başarılı yorumcu yaptığı açıklamada, "Mesut Özil devre arasında yüzde 90 Fenerbahçe'ye gelmeye yakın. Bir stoper bir de kanat oyuncusu muhtemel. Bazı sürpriz isimler de gidebilir Fenerbahçe'den. Fenerbahçeli bazı oyuncuların menajerleri oyuncularını iyi motive etsinler" ifadelerini kullandı.

Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de
Haber Yorumları (8)
İBRAHİM ÇITAK: onların parası haramdır messsıyı ronoldayu neymarı dahı alsalar boş olamazlar
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1907: Haram görmek istiyorsan ayna bak Galip Ömer Teyfik
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BAHTİYAR YILMAZ: Kız gibi futbolcu dan bu lig te fayda gelmez üstünede 3 yıldır top oynamıyor
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