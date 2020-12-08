Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de

Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil'le ilgili yaşanan son dakika gelişmesini Sinan Engin duyurdu. Engin, Londra'dan aldığı duyumu da paylaşırken ocak ayı için sarı-lacivertlileri heyecanlandıran ifadeler kullandı.

Arsenal'de kadro dışı kalan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye yüzde 90 transfer olacağı Sinan Engin tarafından iddia edildi.

Sinan Engin yorumculuk yaptığı programda Londra'dan duyum aldığını iddia ederek Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye yüzde 90 ihtimalle geleceğini, stoper ve kanat oyuncusu ile birlikte sarı lacivertlilerin 3 transfer yapacağını söyledi. Engin ayrıca Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen bazı oyuncuların da olduğunu söyledi.

"BAZI SÜRPRİZ İSİMLER DE GELEBİLİR"

Başarılı yorumcu yaptığı açıklamada, "Mesut Özil devre arasında yüzde 90 Fenerbahçe'ye gelmeye yakın. Bir stoper bir de kanat oyuncusu muhtemel. Bazı sürpriz isimler de gidebilir Fenerbahçe'den. Fenerbahçeli bazı oyuncuların menajerleri oyuncularını iyi motive etsinler" ifadelerini kullandı.