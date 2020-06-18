Şimdi destek zamanı

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Hatayspor için başlatılan yardım kampanyası tanıtımında düşüncelerini paylaştı.

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18.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:54

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Başkan Savaş, bordo-beyazlıları şampiyonluk şansını ve yardım kampanyasını değerlendirdi.

Törende ilk olarak düşüncelerini paylaşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Başkanımızın ve yöneticilerimizin çabalarıyla, taraftar gruplarının destekleriyle takımımız başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Kısıtlı imkânlarla ile bu başarıyı elde etmek çok önemli. Son 6 hafta kala üçüncü sıradaki takımla aramızda 7 puan var ve bu çok önemli bir avantaj. Bu avantajı son maça kadar sürdürüp şampiyonluğu ilan etmemiz lazım. Milletvekillerimizle, iş insanlarımızla, taraftarlarımızla herkes kenetlenmiş durumda. Bugün burada bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya ile sezon sonunda kadar bu başarıyı sürdürmeye yardımcı olacak miktarda paraya ulaşmak istiyoruz. Takımı ayakta tutma ve sponsorluk anlamında stat ismi konusunda bütün şehrin bütün siyasi parti milletvekillerimizin mutabık kaldığı bir isim üzerinde konuştuk anlaştık. Hayırsever iş insanı Sayın Recep Atakaş'tan stadımızın isim sponsoru olması için rica bulunduk. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı ve teklifimizi kabul etti. Recep Bey'e bu zamana kadar vermiş olduğu katkılar için çok teşekkür ediyorum. Yönetime, teknik ekibe ve bütün futbolcu arkadaşlarımıza kalan maçlarda başarılar diliyor ve bu zamana kadar verdikleri mücadeleden dolayı da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali Doğan'ın ardından söz alan ve düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş ise; "Üçüncü takım ile aramızda 7 puan var ve hata yapmazsak doğrudan ipi göğüsleme şansımız çok yüksek. Başta Sayın Valimiz olmak üzere iş insanlarımız ve taraftarlarımız takımımıza çok destek verdi. Yönetici arkadaşlarımızla birlikte takımda bir eksik kalmasın diye her türlü imkanı elimizden geldiğince sağladık. Takıma gelen tüm yardımlar doğru yerlere düzgün şekilde harcanıyor ve bundan sonra da öyle olacak. Bugüne kadar emek veren tüm iş insanlarımıza, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Stadyum kiralandıktan sonra Hatayspor'a çok büyük yardımları olan Recep Bey'in ismi 10 yıllığına statta yaşayacak. Yapılan bu yardım inşallah Süper Lig hedeflerimize ulaşmakta yardımcı olacak" dedi.

Toplantının son bölümünde düşüncelerini paylaşan Toksöz, "Bağış Kampanyamızın hesap numaralarını sosyal medyamızdan ve basın mensupları arkadaşlarımızın aracılığıyla taraftarlarımıza sevenlerimize iletmeye planlıyoruz. Sayın Valimizin her zaman yanımızda olması bizi daha çok güçlendirdi. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah kalan maçlarımızı da kazanarak şehrimize şampiyonluk sevincini yaşatmak istiyoruz. Kulübümüze destek olan, olacak olan iş insanlarımıza, hemşehrilerimize ve taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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