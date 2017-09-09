Simav Ticaret ve Turizm Panayırı Açıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde Ticaret ve Turizm Panayırı, kapılarını 85. kez ziyaretçilerine açtı.



Açılış törenine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, protokol üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, her yıl geleneksel olarak yapılan Simav panayırının 17 Eylül'e kadar devam edeceğini belirtti. Özkan,"Ticaret ve turizm içerikli Simav panayırı, halkımıza ve esnafımıza hayırlı olsun. Bu yıl Kurban bayramı dolayısıyla panayır etkinliklerimizi 10 gün ileri bir tarihe aldık. İlçemiz merkezi, belde ve köylerinden başka çevre il ve ilçelerin de ilgi gösterdikleri Simav panayırı için, Simav Kaymakamlığı ve Belediyemiz gerekli hazırlıkları yaptık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından da gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Kazasız belasız bir panayır geçmesini diliyorum. Panayır süresince vatandaşlarımızın da evlerinde güvenlik önlemi almalarını önemle rica ediyorum. Simav Panayırı hayırlı olsun" dedi.



Simav Panayırı etkinlikleri arasında, 9 Eylül Cumartesi Ankaralı Ayşe Dinçer halk konseri, 13 Eylül Çarşamba günü yağlı güreş turnuvası, 16 Eylül Cumartesi günü Gizem Kara halk konseri ile tarım makinaları ve ürünleri sergisi yer alıyor. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA