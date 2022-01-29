Simav OSB'de açılan dördüncü Jeotermal kuyudan müjdeli haber

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) için açılan dördüncü kuyudan da müjdeli haber geldiğini belirtti.

Vali Ali Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Simav Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB için açılan dördüncü kuyumuzdan da müjdeli haber geldi. İlk 1 saatlik üretim verilerine göre, bin 156 metre derinlikte, kuyu başı sıcaklık 135 derece, kompresörlü üretimde ise 40 litre/saniye, testlerimiz sürüyor. Simav'ımıza hayırlı olsun" dedi.(EFE-) - KÜTAHYA

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