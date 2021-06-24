Simav'ın 3'üncü etap TOKİ konutlarına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Simav'ın 3'üncü etap TOKİ konutlarına destek

Simav'ın 3'üncü etap TOKİ konutlarına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, TOKİ Emlak Dairesi Başkanı M.Akif Yakar ile Kentsel Yenileme Daire Başkanı Mustafa Bakır'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, TOKİ Emlak Dairesi Başkanı M.Akif Yakar ile Kentsel Yenileme Daire Başkanı Mustafa Bakır'ı makamında ziyaret etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Ankara'da yapılan ziyaretlerin verimli geçtiğini belirterek, ilçeye yapılacak yeni oto sanayi sitesi ile 18 Blok, 315 konut ve 1 iş merkezinin yer aldığı 3'üncü etap TOKİ konutlarıyla ilgili istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Başkan Biçer, "Günün ilerleyen saatlerine rağmen bizlere geniş bir vakit ayırıp, verimli bir toplantı gerçekleşmesini sağlayan kıymetli daire başkanımıza şehrim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Poyraz Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Simav'ın 3'üncü etap TOKİ konutlarına destek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 10:26:56. #1.15#

title