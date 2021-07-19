Simav'da üretici umduğunu bulamadı
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Simav'da üretici umduğunu bulamadı

Simav'da üretici umduğunu bulamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bölgenin en büyük hayvan pazarına gelen üreticiler, bu yıl umduğunu bulamadı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bölgenin en büyük hayvan pazarına gelen üreticiler, bu yıl umduğunu bulamadı.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri, kurban bayramına sayılı saatler kala henüz satışların yavaş ve fiyatların düşük olduğundan yakındılar.

Büyükbaş hayvan üreticisi Ecevit Sayar, üç aylık buzağıya 6 bin lira istenildiği ancak kendisinin 2 yıl emek verdiği malı 5 bin liraya almak istediklerini belirterek, saman ve yem fiyatlarının da çok yüksek olduğunu ifade etti.

Kurbanlık satın alan Yüksel Kahraman, kurbanlık fiyatlarının kendileri için uygun olduğunu belirterek, satıcıya da düşünmek gerektiğini ifade etti.

Maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyleyen üretici Orhan Mamak, 4 ay önce 9 bin liraya aldığı büyükbaş hayvanı 10 bin 600 liraya satmak zorunda olduğunu ifade etti. Üretici Mamak, "Pazarda mal çok alıcı yok" dedi.

Satıcıların zor durumda olduğunu söyleyen Recep Sevilmiş, piyasanın düşük olmasından dolayı 10 bin 600 TL'ye bir kurbanlık aldığını belirterek, satıcıların kazançlarının bereketli olmasını diledi.

Kurbanlıkları istedikleri fiyata satamadıklarını belirten üreticiler, umduklarını bulamadıklarını söylediler. - KÜTAHYA

Simav'da üretici umduğunu bulamadı
Simav'da üretici umduğunu bulamadı
Simav'da üretici umduğunu bulamadı
Simav'da üretici umduğunu bulamadı
Simav'da üretici umduğunu bulamadı
Simav'da üretici umduğunu bulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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