Simav'da alternatif ürün ayva

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanan 125 dekar ayva projesi kapsamında 2019 yılında, önce Aksaz köyü ve sonra Kiçir köyünde Eşme ayvası fidan dikimi yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanan 125 dekar ayva projesi kapsamında 2019 yılında, önce Aksaz köyü ve sonra Kiçir köyünde Eşme ayvası fidan dikimi yapıldı. Meyve bahçelerindeki tamamının ürün verdiği ayvanın Simav'da alternatif ürün olacağı belirtildi.

Simav Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Simav'ın Aksaz ve Kiçir köylerinde 3 yıl önce toplam 250 dekarda deneme amacıyla dikimi yapılan ayva bahçelerinde fidanların bakımının sürekli yapıldığı ve tüm fidanların tuttuğunu ifade etti. Tokdemir, "İlçemizdeki küçük arazilerde yetişebilecek bütün ürünleri deneyerek çiftçilerimize yol göstermeye ve destek olmaya devam edeceğiz. İlçemiz, mikroklimal iklime sahip ve pek çok ürünün kolayca yetişebileceği bir bölgede olduğu için, çeşitli ürünlerin projelerini yaparak çiftçimizin gelir seviyesini arttırmayı hedefliyoruz. Desteklerinden dolayı İl özel İdaresine, İl Genel Meclisi Üyelerine teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı