Silopi Kaymakamı Kuruca'dan, görme engellilere gitar Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, görme engelli 2 gence gitar hediye etti.

Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, görme engelli 2 gence gitar hediye etti.

Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek özel yetenek sınavındaki müzik bölümüne hazırlanan öğrencileriyle bir araya gelen Kuruca, görme engelli Sercan Tunğ (31) ve Yakup Algur (15) ile sohbet etti.

Kaymakam Kuruca, gösterdikleri çaba ve gayretten ötürü Tunğ ve Algur'a gitar hediye etti. Kuruca, "Gelecekle ilgili umut verdiniz. Böyle bir ekip gördüğüm içinde çok mutlu oldum. Ekibi büyüteceğiz, biz de elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

Tunğ ve Algur da Kuruca'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA