Silopi'de kısıtlamasız bayramda alışveriş esnafın yüzünü güldürdü
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Silopi'de kısıtlamasız bayramda alışveriş esnafın yüzünü güldürdü

Silopi'de kısıtlamasız bayramda alışveriş esnafın yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kurban Bayramı Arefesinde çarşı ve pazarda son gün hazırlığı yoğun bir şekilde sürerken, esnafın yüzü bayram bereketiyle güldü.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kurban Bayramı Arefesinde çarşı ve pazarda son gün hazırlığı yoğun bir şekilde sürerken, esnafın yüzü bayram bereketiyle güldü.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Covid-19 ve virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla iş yapamayan esnafın yüzü Kurban Bayramı'nın bereketiyle güldü. Sıcaklığın 42 dereceyi bulduğu Silopi'de bayram alışverişi gündüz pek tercih edilmezken, akşamları ise yoğunluk gece yarısına kadar sürüyor. Uzun bir aradan sonra kısıtlamasız Kurban Bayramına kavuşacak olan halk bayram hazırlığı için gıda, manav, giyim, meşrubat ve zücaciye esnafına akın ediyor.

Halktan kimileri bayram alışverişinden memnun olduğunu belirtirken kimileri de alım gücünün düştüğünü belirterek alışveriş yapmakta zorlandığını belirtiyor. İlçede bayram telaşının sürdürdüğünü belirten Hamza Öztürk, meşrubat ve bayramlık elbise almak için çarşıya geldiğini söyledi. Salgınla beraber kısıtlamasız bir bayram geçireceklerini anımsatan Öztürk, salgınla beraber akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin zayıfladığını ve bayramın toplumsal dayanışma ruhuyla bu zayıflığı onarmak için büyük fırsat olduğunu ifade etti. - ŞIRNAK

Silopi'de kısıtlamasız bayramda alışveriş esnafın yüzünü güldürdü
Silopi'de kısıtlamasız bayramda alışveriş esnafın yüzünü güldürdü
Silopi'de kısıtlamasız bayramda alışveriş esnafın yüzünü güldürdü
Silopi'de kısıtlamasız bayramda alışveriş esnafın yüzünü güldürdü
Silopi'de kısıtlamasız bayramda alışveriş esnafın yüzünü güldürdü
Silopi'de kısıtlamasız bayramda alışveriş esnafın yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Silopi'de kısıtlamasız bayramda alışveriş esnafın yüzünü güldürdü - Haberler Ekonomi
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